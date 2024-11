Música, gastronomia e diversão no final de semana

Festival Gastronômico Cozinhas de Minas tem programação diversificada de apresentações musicais gratuitas entre os dias 15 e 17 de novembro na praça Dr. Alcides Mosconi.



SEXTA (15/11)



13h30 – 15h30: Dj Lucca

15h30 – 17h: Rômulo Constantino

17h30 – 19h: Gilmar França

20h30 – 22h: Anderson Martins

22h – 00h: Luis e Galeno



SÁBADO (16/11)



14h30 – 16h: Thiago Zu & Banda

16h – 19h: Maskavo

20h – 22h: DJ Lucca

22h – 00h: Maskavo



DOMINGO (17/11)



15h30 – 17h: Chicken Rocket

17h30 – 19h: DasMatas & Tartarini

20h – 20h30: Dj Lucca

20h30 – 22h: Setemarez



O evento também reúne praça de alimentação com 13 expositores, 10 tendas e três Kombis de cervejas artesanais. Haverá ainda o espaço infantil, com brinquedos infláveis e apresentações culturais para as crianças, gratuitamente.



O espaço Área de Exposição será composto por 30 expositores de produtos gastronômicos e artesanais, selecionados entre as cidades pertencentes ao Circuito Caminhos Gerais e Frente da Gastronomia Mineira. São produtos ligados à cadeia turística, como doces, cachaças, vinhos, geleias, azeites, bolachinhas, entre muitos outros.