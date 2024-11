Acidente entre Andradas e Poços causa a morte de uma pessoa

De acordo com informações da Polícia Militar o condutor de 54 anos do veículo Ecoesport apresentava lesões leves e forneceu a dinâmica do acidente. Relatou que conduzia seu veículo sentido Andradas quando viu o outro carro vindo em sua direção zig zagueando e com o sistema de iluminação frontal todo apagado, não conseguindo evitar a batida.