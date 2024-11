Banda Maskavo foi uma das atrações do festival Cozinhas de Minas

Uma das atrações principais no palco do festival Cozinhas de Minas foi a Banda Maskavo. Através do reggae os meninos apresentaram canções que trazer paz para a alma e amor para o coração.