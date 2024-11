Festival Gastronômico Cozinhas de Minas aconteceu em Andradas

Durante três dias as atenções se voltaram para o festival gastronômico Cozinhas de Minas. Uma iniciativa do Circuito Turístico Caminhos Gerais e do Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Gasmig, em parceria com a Prefeitura de Andradas e a Frente da Gastronomia Mineira.