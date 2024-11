Homem é encontrado morto em Ibitiura de Minas – suspeita de latrocínio

A Polícia Militar foi acionada por volta das 07h à comparecer na estrada vicinal que dá acesso ao Bairro Sertãozinho, em Ibitiúra de Minas, onde havia um homem caído na estrada, com sinais de violência.

As equipes encontraram a vítima, um homem de 46 anos, sem sinais vitais e com hematoma na cabeça, e no chão, uma capa de celular.

A perícia foi acionada e constatou que o homem foi ferido com cinco disparos de arma de fogo, e que teria sido subtraído seu celular e uma motocicleta Honda Broz.

A motocicleta da vítima foi localizada no bairro Córrego Fundo, na zona rural de Andradas. A PM está realizando rastreamento para a localização e prisão do(s) suspeito(s).

Informações: PM