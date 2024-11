Mercado imobiliário de Andradas cresce com foco em casas de campo

Andradas é uma das cidades que dão ao seu morador um clima de tranquilidade e conforto

O estado de Minas Gerais é um dos maiores do país em termos de território e, ao longo da sua quilometragem, inúmeras cidades do interior mostram a sua força e tem uma economia interna muito forte. Devido a sua expansão, uma das que mais se destacam é Andradas. O município fica ao sul do estado e faz divisa com São Paulo, outro pólo econômico incrível do estado brasileiro. Por lá, a população aproveita a cidade com ar de interior e o clima mais pacato em relação até mesmo outras cidades de Minas Gerais.

Por conta disso, muitos visitantes que optam conhecer Andradas ficam encantados e optam por investir na compra de imóveis. Sendo assim, as casas à venda em Andradas têm se destacado e as imobiliárias trabalham de forma intensa para atender essa demanda do mercado.

O intuito é usufruir da cidade de forma intensa e apresentar aos potenciais moradores ótimas localidades para investir na compra da sua residência e, de quebra, melhorar a qualidade de vida.

Por falar na forma de viver em Andradas, a população sabe que a infraestrutura tem se desenvolvido e a tendência é que ela seja potencializada no futuro para atender às diversas demandas dos futuros habitantes e claro, dos que já estão por lá.

Azeite

Apesar do seu clima mais pacato, Andradas tem explorado cada vez mais a produção de azeite. O clima e o lado geográfico do município facilitam a prática da colheita e isso é fundamental para que a cidade explore cada vez mais esse fator.

Informações econômicas de Andradas

De acordo com o último Censo realizado em solo brasileiro, Andradas aparece com a marca de 40.522 habitantes. A média salarial da população está em 1,9 salários mínimos. Por fim, a renda per capita da cidade, mais conhecida como PIB, está em R$28.306,00.

O que fazer em Andradas

Logo depois de pegar algumas informações importantes sobre o futuro da cidade, chegou a hora de ver o que Andradas pode oferecer como atrações. Mesmo com um clima pacato, o local oferece boas opções de lazer.

Casa Geraldo

Desde 1969, o local realiza a produção de vinhos e abre suas portas para receber visitantes dispostos a degustar e mergulhar neste mundo. A vinícola realiza tour guiado e leva pouco mais de uma hora. Os que aproveitam o passeio ainda tem a possibilidade de encontrar um bar pela área do estabelecimento e uma loja para comprar vinhos.

Azeite Terras Altas

Uma das características da cidade é a sua produção de azeite. Por conta disso, o Terras Altas abriu as portas para novos clientes e está disposto a mostrar como funciona a sua produção diária. E claro, os visitantes tem a oportunidade de comprar os produtos.

Pico do Gavião

Se é de aventura que você gosta, Andradas oferece o Pico do Gavião. Por lá, o visitante tem a oportunidade de apreciar uma linda paisagem e criar novas aventuras ao ar livre. Um dos pontos altos da adrenalina é o voo de asa delta. Ou seja, se você quer sentir o vento no peito, o Pico é o lugar ideal para isso.



Pico do Gavião recebe campeonatos de vôo livre o ano todo



Azeite Terras Altas Parreiras da Vinícola Casa Geraldo