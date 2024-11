Piloto de paraglider fica preso em uma árvore de 30 metros de altura após um acidente durante voo livre

Na tarde desta quinta-feira (21) a equipe de Andradas do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate de um homem que havia ficado preso em uma árvore de 30 metros de altura após um acidente durante voo livre. A decolagem tinha sido do Pico do Gavião que fica próximo ao local do acidente.

De acordo com informações do piloto em suas redes sociais já na decolagem fez um trajeto errado de voo entrando dentro do rotor de vento, fazendo a vela entrar em colapso, onde fechou ficando uma pequena parte aberta e nisso entrou em giro caindo em queda livre. “No meio do pane consegui arremessar meu paraquedas reserva, porém já estava baixo demais e a vela não abriu, porém foi essencial, pois foi graças ao paraquedas reserva que se enroscou no galho da árvore evitou que eu caísse ao solo evitando o pior. Todo tempo eu estive acordado e vendo tudo que acontecia. Graças ao bom Deus, tudo ocorreu bem, não tive nenhum arranhão, com meu rádio HT consegui me comunicar com o meu outro amigo que estava em voo … fui resgatado ileso, sem nenhum arranhão”, afirmou.

Após cerca de duas horas de resgate, com o uso de escadas e técnicas de salvamento em alturas, os bombeiros realizaram uma descida guiada da vítima. Ele estava consciente e estável, e após avalição, não foi constatado nenhum ferimento, sendo assim liberado no local.

O piloto Wilerson dos Reis postou sobre o resgate em suas redes sociais “Agradeço primeiramente a Deus por eu não ter me machucado, ao Bruno e Pedrão que chegaram rápido onde eu caí dando os primeiros contato pra saber como eu estava e limpando o caminho para quando os bombeiros chegasse ficasse mais fácil o caminho até mim. Valeu ao Forró que conseguiu mesmo voando pedir ajuda e a galera do ZAP da Topfly que conseguiu chamar os bombeiros.. E um grande agradecimento aos Bombeiros de Andradas, o Sgt Tristão e sua equipe pela rapidez e agilidade no resgate.”

Fotos: Corpo de Bombeiros