Alunos da inclusão escolar da Escola Estadual Doutor Alcides Mosconi assistiram ao filme “Colegas” no Cine Câmara

Nesta sexta-feira (22), os alunos da inclusão escolar da Escola Estadual Doutor Alcides Mosconi participaram de uma atividade no Legislativo de Andradas. Durante a visita, os estudantes assistiram ao filme “Colegas” no Cine Câmara, acompanhados por professores e pelo Diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza.

O filme aborda os desafios e sonhos de jovens com Síndrome de Down, incentivando reflexões sobre inclusão, empatia e respeito às diferenças. Para o Diretor da Escola Estadual, Vespaziano Braz Neto, essa experiência é transformadora:

“Foi um momento de aprendizado e inspiração, reforçando valores essenciais, como empatia, respeito à diversidade e inclusão. A parceria com a Câmara Municipal foi essencial para o sucesso desta ação, mostrando a força do trabalho coletivo em prol da educação e da cidadania.”

Essa atividade faz parte da Semana de Educação para a Vida 2024, instituída pela Lei Federal nº 11.988/2009 e realizada de 20 a 24 de novembro em escolas públicas de todo o país. Com foco na formação integral dos estudantes, a Semana reúne projetos que abordam temas como igualdade racial, inclusão, cidadania e conscientização ambiental, valorizando suas vivências e contextos socioculturais.

