EPR Sul de Minas entrega obras no contorno de Santa Rita de Caldas

A EPR Sul de Minas finalizou as obras de pavimento no contorno de Santa Rita de Caldas, na MG-455, consolidando uma série de melhorias voltadas à segurança viária e ao conforto dos usuários. As intervenções incluíram reparos profundos em 2.885 metros de faixa, reciclagem de pavimento em 2.440 metros, microfresagem e microrevestimento em 29.700 metros de faixa, além da instalação de 5.050 metros lineares de drenagem profunda e 1.088 metros lineares de drenagem de pavimento.

A diretora executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake, destacou a relevância do projeto que ainda continua a implementação com reparos no sistema de drenagem. “Essas intervenções são fundamentais para garantir rodovias seguras e funcionais, especialmente em períodos de chuva. Estamos investindo continuamente em técnicas que combinam eficiência, sustentabilidade e qualidade”, reforçou a executiva.

Além de assegurar a integridade do pavimento, as obras previnem alagamentos e erosões nos taludes, ampliando a durabilidade da infraestrutura rodoviária. A sinalização horizontal será revitalizada nos próximos meses.

Os investimentos beneficiam diretamente os municípios de Santa Rita de Caldas, Ibitiúra de Minas e Andradas, promovendo maior fluidez no tráfego e potencializando o desenvolvimento regional. “Nosso compromisso é entregar infraestrutura de excelência, que contribua não apenas para a segurança viária, mas também para o crescimento econômico das comunidades atendidas”, enfatizou Érica Kawatake.

Esta semana, as obras de melhorias por meio do sistema “pare e siga”, que mantém o tráfego nas rodovias, ocorrem na MG-455 :

De sexta-feira à sábado – do km 12 ao km 36 – das 7H às 17H – Santa Rita de Caldas – Andradas (Pare-Siga)

De segunda-feira à domingo – do km 1 ao km 6 – das 7H às 17H – Santa Rita de Caldas (Pare-Siga)

De segunda-feira à domingo – do km 6 ao km 12 – das 7H às 17H – Santa Rita de Caldas (Pare-Siga)

MGC-146

De segunda-feira à domingo – do km 618 ao km 647 – das 7H às 17H – Poços de Caldas – Andradas (Pare-Siga)