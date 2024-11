Carro bate em cavalo na MG 455 em Ibitiura de Minas

Mais um acidente envolvendo animais na pista foi registrado nesta semana. Desta vez foi na rodovia MG 455 em Ibitiura de Minas.

De acordo com a concessionária responsável pelo trecho, na noite desta quinta-feira (28), por volta das 22 horas um veículo de passeio que seguia no sentido Santa Rita de Caldas bateu em um cavalo. Quando a equipe de resgate chegou ao local, não encontrou o responsável pelo carro. O animal, no entanto, veio a óbito no local. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada para os procedimentos necessários.

Fotos : Rede Social