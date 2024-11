Um carro foi furtado na noite desta quinta-feira (28) na Avenida Prefeito Antônio Gonçalves.

De acordo com o boletim da Polícia Militar o proprietário desceu para ir ao supermercado e deixou os vidros abertos e com a chave no contato. Ao retornar, deparou-se com o autor dentro do veículo. A vítima tentou impedir o furto se colocando à frente do carro, mas sem sucesso. De posse de informações de uma testemunham a Polícia Militar identificou o autor do crime e se deslocou até a casa dele. Segundo a mãe, o filho não estava em casa há varios dias e é usuário de drogas.

Durante os trabalhos de rastreamento a PM do Estado de São Paulo solicitou apoio via 190, relatando que haviam se deparado com um veículo vw/gol suspeito na rodovia SP-346, no município de Santo Antônio do Jardim/SP. O condutor fugiu e ao acessar uma vicinal em frente ao presídio de Andradas, que dá acesso à rua São José, perdeu o controle do veículo, chocando contra um barranco. Depois realizou uma manobra brusca e retornou a rodovia, continuando a fuga.

O veículo foi encontrado abandonado em uma estrada vicinal do bairro Beloto. Ao verificar as características, a polícia confirmou que era o mesmo furtado na noite anterior. Os ocupantes, dois homens e uma mulher, não foram localizados.