Secretário de estado de agricultura de Minas este em Andradas

Nessa quinta – feira, 28 de novembro, esteve em Andradas uma comitiva composta por membros da comissão de agricultura da Câmara dos Deputados, acompanhada do secretário de estado de agricultura de Minas Gerais e também representantes da EMATER, IMA e outras entidades ligadas ao setor agropecuário . O objetivo foi conhecer os potenciais do município e garantir investimentos no setor.