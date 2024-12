Produtor cultural esclarece questão de fogos de artifício na abertura do Natal em Andradas

Muitas pessoas criticaram na internet o uso de fogos de artifício com barulho durante a inauguração oficial das luzes de natal em Andradas. O produtor da empresa Anima Festa Wallacy Teixeira postou um vídeo nas redes sociais em nome do grupo com pedido de desculpas para as crianças com sensibilidade auditiva, idosos e animais. Ele relata que este foi um triste incidente