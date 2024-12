Colégio Ultra realizou Noite Cultural com o tema “A Magia das Cores, a arte de ser diferente”

Um momento muito especial. O Colégio Ultra realizou no dia 29 de novembro a Noite Cultural com o tema “A Magia das Cores, a arte de ser diferente”. Com uma produção inédita, escrita por Olímpio Roberto, muita emoção e criatividade.