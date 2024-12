Andradas está classificada para próxima fase da Gincana do Saber 2024 em Varginha

Nesta última quinta-feira (5), Andradas brilhou na Gincana do Saber 2024, realizada em Varginha (MG). A cidade foi representada pelos alunos Rael Rossi Pinto, do Colégio Ultra, e Luana de Souza Monteiro, da E. E. “Professor Edmundo Vieira”, acompanhados pelo Diretor da Escola do Legislativo, João Carlos de Souza, e pela professora orientadora Eliana Cristina de Souza Fonseca.

A competição, que neste ano é promovida pela Câmara Municipal de Varginha, contou com a participação das cidades Conceição dos Ouros, Andradas, Pouso Alegre e Paraguaçu. Em uma grande vitória para Andradas, a cidade avançou para a final juntamente com Paraguaçu, sendo a primeira vez que Andradas conquista essa fase. A última eliminatória ocorrerá no dia 9 (segunda-feira), com a grande final programada para o dia 11 (quarta-feira), na Câmara Municipal de Varginha.

A Gincana Mirim do Saber Municipal é uma dinâmica de perguntas e respostas que visa promover o conhecimento sobre cidadania e a Constituição Federal. A iniciativa utiliza a obra “Constituição em Miúdos I”, uma versão acessível da Constituição para estudantes do Ensino Fundamental, estimulando a compreensão de direitos e deveres cívicos. O projeto premia as duplas de alunos que se destacam no entendimento da Constituição Federal, preparando as novas gerações para um futuro mais consciente e responsável.

Fotos e informações: Câmara Municipal de Andradas