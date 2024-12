Circuito Turístico Caminhos Gerais é eleito para compor o Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais; Gestor Rafael Huhn representará a entidade

A Instância de Governança Regional Caminhos Gerais, circuito turístico regional que integra 12 municípios do sul do estado, foi eleita para integrar o Conselho Estadual de Turismo de Minas Gerais, no biênio 2024-2026. A vitória consolida o histórico de atuação da entidade no fortalecimento e desenvolvimento do turismo em Minas, iniciativa que visa promover e valorizar a rica tradição culinária da região, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico e cultural dos diversos municípios envolvidos.

A IGR Caminhos Gerais é certificada pela Política Estadual de Regionalização do Turismo de Minas Gerais, aprovada no Mapa do Turismo Brasileiro pelo Ministério do Turismo e responsável técnica pela gestão da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul. A entidade é composta pelas cidades de Andradas, Botelhos, Caldas, Cabo Verde, Campestre, Carvalhópolis, Ibitiúra de Minas, Ipuiúna, Machado, Poço Fundo, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas.

Rafael Huhn foi o nome escolhido para ser o representante titular da IGR Caminhos Gerais no conselho, em uma das três cadeiras destinadas a organizações regionais ou municipais. Ele é Gestor da IGR Caminhos Gerais e coordenador da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul. Platinny Dias, presidente da IGR Caminhos Gerais, será o suplente. Confira todas as entidades e organizações eleitas: https://www.secult.mg.gov.br/download/category/28-cet?download=3792:entidades-credenciadas-apos-prazo-de-recursos

Importante ressaltar que a sede da IGR Caminhos Gerais fica na cidade de Poços de Caldas, que é um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais. O Gestor Rafael Huhn destaca a importância de entrar para o CET-MG, para ter mais voz ativa na formulação de políticas públicas para o turismo em Minas Gerais.

“Estou profundamente honrado com a indicação. Estamos desenvolvendo coletivamente com outras IGRs do sul e a FGM, as ações de fomento, salvaguarda e promoção da cozinha e gastronomia mineira, que é um dos principais segmentos do turismo. Estas ações nos credenciam a estar ativamente participando do Conselho Estadual de Turismo ao lado da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e outras importantes intuições para conjuntamente buscar formas e métodos para ampliar, melhorar e desenvolver ainda mais as atividades turísticas do nosso estado, que hoje é uma das grandes vitrines do Brasil. Nossos agradecimentos a FECITUR e demais IGRs pelos votos de confiança na eleição”, disse Rafael Huhn.

Para o Chef Edson Puiati, coordenador da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), a presença ativa da IGR Caminhos Gerais no Conselho Estadual será fundamental para garantir que a gastronomia seja tratada como uma poderosa alavanca para o desenvolvimento sustentável, para a geração de emprego e renda, e para a promoção do estado como destino turístico singular e autêntico.

“Minas Gerais possui um potencial único para o desenvolvimento do turismo como vetor de crescimento econômico, valorização da cultura e preservação do patrimônio. A gastronomia, reconhecida como um diferencial competitivo, é um atrativo que encanta visitantes e posiciona o estado como referência nacional e internacional. A atuação do Circuito Caminhos Gerais no conselho assegura que a cozinha mineira, com seus saberes e fazeres tradicionais, seja representada de forma estratégica no planejamento e execução de políticas públicas. Além disso, a atuação da Frente da Gastronomia Mineira potencializa o turismo de experiência, incentivando o consumo de produtos regionais e fortalecendo cadeias produtivas que respeitam a sustentabilidade e a identidade cultural”, citou Chef Edson Puiati.

Já o Secretário de Turismo de Poços de Caldas, Israel Souza, destaca que ter um representante da região em Belo Horizonte, no conselho estadual, fará com que as demandas e necessidades dos municípios cheguem até o estado.

“A IGR Caminhos Gerais é fantástica e vem evoluindo cada vez mais, oferecendo consultoria, suporte e apoio aos municípios, além de orientações a todo tempo e em todas as situações. É importante termos hoje um representante da região em Belo Horizonte, levando as nossas demandas, as nossas necessidades, lutando por nós, trabalhando por nós, vendo as nossas dores, as nossas dificuldades, mas também levando coisa boa, informação e o crescimento da nossa região. Parabéns ao Caminhos Gerais e ao nosso representante que irá nos posicionar cada vez mais dentro do Estado”, citou Israel Souza.

O Presidente da IGR Caminhos Gerais, Platinny Dias acredita que a participação do Caminhos Gerais conjuntamente com a FGM reforçará ainda mais a região do sul de Minas e a integração da agenda da gastronomia.

“O Sul de Minas é uma região muito populosa e de muita concentração de municípios, possuímos 12 Instancias de Governança Regional e por meio dos trabalhos da Frente da Gastronomia Mineira conseguimos unir nossas entidades e iniciar um amplo trabalho de fortalecimento institucional e sobretudo de promoção e estruturação do turismo. Participar do Conselho Estadual de Turismo é participar ativamente das decisões das políticas públicas de turismo em Minas Gerais. Estamos muito felizes com esta conquista”, disse Platinny Dias de Paiva.

Instância de Governança Regional

As Instâncias de Governança Regionais (IGRs) são entidades sem fins lucrativos integradas por municípios de uma mesma região com afinidades culturais, sociais e econômicas, que se unem para organizar, desenvolver e consolidar a atividade turística local e regional de forma sustentável, regionalizada e descentralizada, com a participação da sociedade civil e do setor privado.

Anteriormente reconhecidas por Circuitos Turísticos, passaram a receber nova titulação a partir de 2017, quando foi instituída a Política Estadual de Turismo, sendo reconhecidas como Instância de Governança Regional após o cumprimento das diretrizes fixadas no Decreto nº 47.687 e pela Resolução Secult nº16/2020.

Minas Gerais é, hoje, o coração pulsante do turismo brasileiro, um estado que traduz seu patrimônio e hospitalidade em resultados concretos e transformadores. Como pontapé inicia, as IGRs identificam e organizam os potenciais turísticos de cada região. São principalmente as equipes das IGRs que criam roteiros integrados que conectam as cidades, valorizando as experiências culturais, naturais e gastronômicas de cada localidade.