O Coral do Instituto de Educação Alfa resgatou a magia dessa época festiva

As apresentações natalinas emocionam e trazem mensagens de paz e otimismo. E na sexta-feira, dia 06 de dezembro, os alunos do Instituto de Educação Alfa impressionaram as pessoas que compareceram na praça Dr. Alcides Mosconi.