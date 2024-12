A Polícia Civil de Andradas realizou na manhã desta terça-feira (17/12) a Operação Víbora

A Polícia Civil, por meio da 5ª Delegacia de Andradas realizou na manhã desta terça-feira (17/12) a Operação Víbora, em conjunto com a Polícia Militar em decorrência de investigações relacionadas a um homicídio ocorrido na cidade de Ibitiúra de Minas no mês de novembro. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão temporária contra três indivíduos, bem como mandados de busca e apreensão. As autoridades seguem empenhadas em esclarecer todos os detalhes do caso e reforçam o compromisso com a segurança pública. Novas informações serão divulgadas com a finalização das investigações.