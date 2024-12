Evento de final de ano do Lar da Criança Andradense

Lar da Criança Andradense organiza evento especial para encerrar as atividades do ano, a festa contou com apresentações natalinas, entrega de certificados e a doação de kits de material escolar, de higiene pessoal e presentes através de uma ação social organizada pelo grupo MasterMind Lince.