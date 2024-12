PM prende suspeito de cometer diversos furtos em Andradas

𝙐𝙢𝙖 𝙖𝙜𝙧𝙤𝙥𝙚𝙘𝙪𝙖́𝙧𝙞𝙖 𝙛𝙤𝙞 𝙛𝙪𝙧𝙩𝙖𝙙𝙖 𝙣𝙚𝙨𝙩𝙚 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙣𝙖. 𝘼 𝙋𝙤𝙡𝙞́𝙘𝙞𝙖 𝙈𝙞𝙡𝙞𝙩𝙖𝙧 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙪 𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙚𝙧 𝙤 𝙖𝙪𝙩𝙤𝙧.

Na noite de domingo (29) a agropecuária localizada na Rua Delfim Moreira foi alvo de furto. As informações são que o ladrão arrombou a janela e levou as moedas do caixa. Após a ação, deixou o escritório todo revirado.

De acordo com a Polícia Militar, através das imagens das câmeras, foi possível identificar o autor de 35 anos, que foi preso após o rastreamento. Ele possui diversas passagens por crimes contra o patrimônio e é suspeito de diversos furtos ocorridos atualmente no município.