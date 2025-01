Cemig alerta sobre os perigos da rede elétrica durante o período de chuvas e tempestades

A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) alerta a população sobre os perigos da rede elétrica durante o período de chuvas e tempestades em Minas Gerais, que possui alta incidência de descargas atmosféricas. Somente em 2024, a companhia registrou 1,5 milhão de raios em todo o estado. Desde o mês de outubro, quando teve início o período chuvoso, a empresa já contabilizou 943 mil descargas atmosféricas.

Nesta época do ano, as tempestades são caracterizadas por grande volume de água e muitos raios, o que aumenta os riscos para o sistema de distribuição e também para a rede interna dos clientes. Por isso, a Cemig ressalta dicas de segurança com a eletricidade para a população.

De acordo com o setor de Meteorologia da Cemig, nos próximos dias, há possibilidade de formação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e que deve resultar em chuvas significativas em Minas Gerais. Esse sistema fica posicionado na faixa mais ao Norte do estado e, com isso, os maiores volumes são esperados para as regiões Norte, Nordeste e parte do Leste.

O engenheiro eletricista da Cemig, Demetrio Aguiar, explica que as pessoas devem buscar abrigo seguro ao primeiro sinal de tempestade, em locais como um carro ou construções de alvenaria. Além disso, deve-se evitar áreas descampadas, próximas de árvores e postes, bem como regiões propensas a alagamentos.

“A proteção oferecida por carros e construções de alvenaria contra raios se baseia no princípio da ‘Gaiola de Faraday’. Essa teoria demonstra que uma estrutura condutora fechada, como a carroceria metálica de um veículo ou as paredes de concreto armado, atua como um escudo eletrostático. Quando um raio atinge essa estrutura, a corrente elétrica se dispersa pela superfície externa, sem entrar em seu interior”, explica.

Caso uma pessoa se depare com um fio partido na rua, ele deve acionar a Cemig imediatamente pelo telefone 116, que está disponível 24 horas.

Cuidados nas residências

Em caso de alagamento, é preciso desligar imediatamente o disjuntor geral antes de tocar em qualquer aparelho, para evitar choques elétricos.

“Após a água baixar, é fundamental que o morador contrate um eletricista experiente para vistoriar as instalações elétricas antes de religar a energia. A água pode se infiltrar na tubulação, comprometendo a segurança da rede”, afirma.

Além disso, Demétrio Aguiar recomenda que, em caso de tempestades, os aparelhos eletrônicos sejam desligados da tomada para evitar danos causados por sobretensões provocadas por raios.

“Os equipamentos eletrônicos devem ser retirados da tomada durante tempestades com raios, pois a descarga atmosférica próxima à residência pode causar sobretensões na rede interna, danificando aparelhos ou causando choques elétricos, mesmo com a rede da Cemig possuindo para-raios”, alerta.

De acordo com o especialista da companhia, o telefone celular só deve ser utilizado caso o carregador de bateria do aparelho não esteja conectado à tomada. Essa recomendação vale para qualquer situação, independentemente se forem dias de chuva ou de sol.

informações : Agência Minas