Cobrança do IPVA em Minas Gerais começa em fevereiro

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais publicou o calendário de vencimentos e as regras do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2025. O tributo passa a ser cobrado em fevereiro pelo Governo de Minas, dando mais fôlego às famílias mineiras no início do ano, quando há diversas outras despesas e contas para pagar.