Prefeito de Caldas foi eleito presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas

O prefeito de Caldas, Ailton Pereira Goulart, foi eleito por aclamação como presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macrorregião do Sul de Minas (CISSUL-SAMU) para o biênio 2025-2026. A eleição ocorreu na manhã desta terça-feira, 7 de janeiro, durante uma reunião ordinária que também apresentou a prestação de contas do biênio 2023-2024. O evento contou com a participação de prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de saúde representantes dos 154 municípios consorciados.

Considerado o maior consórcio de saúde do Brasil, o CISSUL-SAMU desempenha um papel fundamental na saúde pública, oferecendo serviços de urgência e emergência, logística, captação de órgãos e conta com o apoio ao Corpo de Bombeiros.

Para o novo presidente, o momento é de grande relevância: “Ser eleito presidente é uma conquista pessoal e profissional, além de representar um destaque regional para a cidade de Caldas, que nos reelegeu nas últimas eleições com mais de 76% de aprovação”, destacou Ailton Goulart.

A macrorregião do SAMU Sul de Minas é composta por 154 municípios das regiões Sul e Sudoeste do Estado, abrangendo quatro microrregiões: Varginha, Pouso Alegre, Alfenas e Passos.

O consórcio conta com 45 bases de atendimento básico e 13 unidades de suporte avançado, além de mais de 800 colaboradores que atendem uma população superior a 3 milhões de pessoas.

Em 2025, o SAMU Sul de Minas celebrará 10 anos de serviços prestados à comunidade, reforçando sua importância na promoção de um atendimento ágil e eficiente à população.