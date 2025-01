Solenidade de posse do prefeito, vice e vereadores de Andradas é realizada em 01 de janeiro de 2025

Foi realizada no primeiro dia do ano a solenidade de posse do prefeito, vice e vereadores de Andradas. Na oportunidade também aconteceu a eleição e posse da nova mesa diretora da Câmara municipal para o ano de 2025.