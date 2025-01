Paróquia de Andradas organizou uma série de atividades religiosas para comemorar o dia do padroeiro

Janeiro começou e com ele a tradicional festa do padroeiro de Andradas: São Sebastião . As comemorações sociais terão início na noite dessa quinta-feira dia 09 e a parte religiosa no dia 11 de janeiro. Nossa equipe de reportagem conversou com o pároco Mauro Morais que explicou como vão ser as celebrações como: a novena, missas e a procissão com a imagem de São Sebastião.