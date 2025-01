Um carro bateu contra um muro na avenida Prefeito Antonio Gonçalves

No início da manhã desta sexta-feira (10) aconteceu um acidente na Avenida Prefeito Antonio Gonçalves, próximo ao bairro Jardim Brasil, onde tem a construção de uma escola.

De acordo com a Polícia Militar um Fiat/Strada bateu no muro dos padrões de energia elétrica e água. O veículo ficou com a frente amassada e parte da carroceria na via pública, obstruindo a calçada.

Ainda segundo a PM, não havia ninguém no local, as portas estavam fechadas com sinais de sangue no tapete do banco do passageiro. Foi realizado contato com o hospital, mas não há registro de entrada de paciente vítima de acidente.

O veículo foi removido pelo serviço de guincho, pois estava abandonado e atrapalhando a passagem de pedestres.

Fotos: PM