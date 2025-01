Homenagens e recordações marcaram a despedida de Aliander Manfrin

Um trágico acidente causou a morte de um piloto de voo livre em Andradas. Os bombeiros foram acionados para o socorro, mas quando chegaram ao local da queda a vítima já estava em vida. Essa foi uma fatalidade que abalou todas as pessoas que conheciam Aliander Manfrin. O sepultamento aconteceu no Sábado no cemitério municipal de Andradas. Homenagens e recordações marcaram a despedida.