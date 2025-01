Vereadores realizam reunião sobre situação do transporte escolar destinado a universitários

Em iniciativa do vereador Diego Felisberto, com o apoio dos vereadores Valéria de Lima Sousa, Gustavo Xavier e Antônio Carlos de Lima (Bigua), foi realizada uma reunião com Regina Cavaccini, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer, e Valdir Basso, Secretário de Governo. O encontro tratou da situação do transporte escolar destinado a universitários e estudantes de cursos técnicos.