ANTV é reconhecida com o título “Amigo do 29º Batalhão” da Polícia Militar

ANTV é reconhecida com o título “Amigo do 29º Batalhão” da Polícia Militar

esta terça-feira (21) a ANTV recebeu a visita do Tenente Coronel André Luiz da Silva. Além da gravação da entrevista para a seção Tv Atende, a vinda até nossos estúdios foi para a entrega do prêmio “Amigo do 29º Batalhão” da Polícia Militar para a equipe da emissora representada pelo diretor Luiz Antonio Barbon.

“É uma singela homenagem de retribuição, de reconhecimento a esse canal que foi sempre aberto, de forma tão criteriosa, transparente, tão equilibrada de mostrar nossas ações. Estamos aqui quando errarmos para poder assumir nossos erros, mas o mais importante que o cidadão de bem tem que saber é que o policial erra tentando acertar, tentando proteger. E aí é muito importante esse trabalho da Tv Andradas em levar a informação para a população, totalmente isenta, dentro da verdade”, ressaltou o Tenente Coronel.

Toda equipe da ANTV agradece a iniciativa da Polícia Militar e reforça o compromisso com o papel da Imprensa no que diz respeito a segurança pública.