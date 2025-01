Já estão abertas as inscrições para o ACTIONs – Programa de Voluntariado do Instituto Alcoa

Já estão abertas as inscrições para o ACTIONs, Programa de Voluntariado do Instituto Alcoa, realizado pela Unidade de Poços de Caldas. A iniciativa promove ações voluntárias com o apoio de colaboradores em cinco municípios onde a empresa está presente.