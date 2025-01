Foi inaugurado o Memorial Brumadinho em homenagem às 272 joias que perderam a vida

Foi inaugurado neste sábado (25/1) o Memorial Brumadinho, em homenagem às 272 joias que perderam a vida no rompimento das barragens de rejeitos da Vale, que completa seis anos nesta mesma data. O espaço dedicado à lembrança das vítimas e a luta por justiça está localizado no distrito de Córrego do Feijão.