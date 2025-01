Corpo de Bombeiros resgatou um tamanduá em Poços de Caldas

Na manhã desta quarta-feira (29/01), por volta das 8h30, a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar um tamanduá que apareceu no quintal de uma residência no Bairro Bortolan em Poços de Caldas. O animal, que aparentava estar saudável, foi encontrado pelos moradores, que acionaram os bombeiros devido ao risco de aproximação indevida e à necessidade de manejo adequado.