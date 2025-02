Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente – IBECA vai contar com uma sala sensorial

Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente – IBECA vai contar com uma sala sensorial

O Instituto do Bem-Estar da Criança e do Adolescente – IBECA – foi contemplado com um recurso do instituto Alcoa para desenvolver uma sala sensorial. Essa é uma grande conquista que deve auxiliar e muito no trabalho que é desenvolvido pelo IBECA.