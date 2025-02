Missa de despedida do Padre Tiago é marcada pela emoção.

As missas neste final de semana, foram repletas de carinho ao Padre Tiago, que agora vai se dedicar a uma nova paróquia em Pouso Alegre. Ele chegou em Andradas com uma grande missão, estruturar a nova paróquia da cidade. Missão cumprida com muito afinco.