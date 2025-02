Pela primeira vez, o município de Andradas recebeu o Selo Bora Vacinar – categoria Prata. A cerimônia de entrega da certificação aconteceu nesta quarta-feira, 5, no MinasCentro, em Belo Horizonte. Estiveram presentes a Secretária de Saúde, Beatriz Sasseron, e a Gerente de Saúde, Giovana Teodoro.

O Selo Bora Vacinar certifica os municípios mineiros que alcançaram as metas de vacinação infantil no ano de 2024. Andradas atingiu as metas de cobertura vacinal entre 10 e 13 vacinas recomendadas para crianças de até um ano de idade.

Instituído em 2023, o Selo Bora Vacinar é um reconhecimento dos municípios que alcançaram as metas de cobertura de vacinação instituídas pelo Programa Nacional de Imunizações – PNI – e visa incentivar e fomentar ações municipais voltadas para a proteção da saúde, especialmente da primeira infância, com aumento da cobertura vacinal.

Idealizado pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde (CAO-SAÚDE), o evento conta com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS/MG) e da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Informações : Prefeitura de Andradas.