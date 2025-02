Casa abandonada em Poços de Caldas pega fogo

Nesta madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado via 193 para atender a um incêndio em uma residência abandonada nas proximidades da UPA na cidade de Poços de Caldas.

Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que os quatro cômodos do imóvel já estavam tomados pelo fogo, que avançava para a fase de rescaldo. A primeira ação dos bombeiros foi realizar uma busca para verificar a presença de possíveis vítimas, mas ninguém foi encontrado no interior da casa. Em seguida, a equipe iniciou o trabalho de rescaldo para extinguir completamente as chamas e evitar novos focos de incêndio.

Toda a operação durou cerca de uma hora e transcorreu sem incidentes.

Após o controle da situação, os bombeiros acionaram a Defesa Civil para as medidas cabíveis.

Informações: Corpo de Bombeiros