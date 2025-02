Minas Gerais registrou a primeira morte por chikungunya em 2025, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG). A pasta investiga ainda outro óbito. A vítima é uma mulher de 85 anos, de Arceburgo, no Sul do estado. Segundo a SES, ela tinha diabetes e hipertensão. A morte ocorreu no dia 20 de janeiro.