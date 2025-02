Volta as aulas na proxima semana vai ser o uso do celular.

O retorno das aulas está chegando, e esse ano vai ser diferente. O celular que faz parte da vida de todas as pessoas, esse ano não poderá ser usado em sala de aula em cumprimento à Lei Federal nº 15.100/2025. A partir do início do ano letivo de 2025, em 10 de fevereiro o uso dos dispositivos está proibido em salas de aulas, intervalos e recreios.