Torneio beneficente ao andradense Valdemar Marques é neste final de semana.

Uma boa oportunidade para quem gosta de passar bons momentos com a família e os amigos curtindo uma partida de futebol .Será realizado no próximo final de semana no estádio JK o Torneio beneficente ao andradense Valdemar Marques que necessita de recursos para arcar com os custos de uma cirurgia para desobstrução das veias da perna direita. Toda comunidade está convidada para participar do evento esportivo organizada pela equipe Vermes da Bola .