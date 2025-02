Alunos do Projeto Minha Escola na TV mostram como foi o retorno das aulas Escola Edmundo Vieira

A semana está sendo marcada pelo retorno das aulas na rede municipal e estadual . Os alunos que integram o projeto Minha Escola na TV , iniciativa da TV Andradas com apoio do Instituto Alcoa , registraram alguns momentos da volta dos estudantes para a Escola Professor Edmundo Vieira que está com novidades em projetos, como a reforma do prédio e também a sequencia der homenagens aos alunos que são destaques , como na Olimpíada Brasileira de matemática.