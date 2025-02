Grupo Terço dos Homens é destaque no programa “Arquivo A” da TV Aparecida

A equipe do programa “Arquivo A” da TV Aparecida esteve em Andradas no sábado, dia 25 de janeiro, para registrar momento do grupo Terço dos Homens.