Missa da acolhida do padre Adilson Firmino é no 15 de fevereiro, às 19 horas, na Igreja Matriz

A missa da acolhida do padre Adilson Firmino que vai atuar na Paróquia de São Sebastião já tem data marcada. É no dia 15 de fevereiro, às 19 horas, na Igreja Matriz. Em entrevista para a ANTV no dia 29 de janeiro, falou um pouco sobre sua história e expectativas dessa nova fase da vida religiosa.