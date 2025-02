Prefeita visita sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais em Belo Horizonte

Nesta semana a prefeita de Andradas cumpriu agenda de compromissos em Belo Horizonte.

De acordo com publicações na redes sociais a primeira visita foi na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – o BDMG, juntamente com o diretor da Everex. O encontro teve como objetivo articular uma possível linha de financiamento e viabilizar a expansão da empresa que atua na fabricação de produtos eletrônicos.