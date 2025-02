Alunos da escola Floriza Maniassi Trevisan enfrentaram problemas com lama na rua da escola.

A ANTV recebeu na manhã dessa quinta-feira, 20 de fevereiro fotos e vídeos dos telespectadores sobre a situação da rua que dá acesso à Escola Floriza Maniassi Trevisan , a lama que se formou no local causou uma série de transtornos para os alunos. Nossa equipe de reportagem compareceu no local para verificar a situação e conversou com o vice- prefeito José Antônio Stivanin.