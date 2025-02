Visita técnica acontece na rodovia do contorno onde as obras devem iniciar nos próximos meses

Representantes da secretaria de estado de infraestrutura e da concessionária responsável pelas rodovias no Sul de Minas, realizaram uma visita técnica no trecho da rodovia do contorno onde as obras devem iniciar nos próximos meses