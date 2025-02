Evento da AMM é voltado aos novos gestores com foco na capacitação e preparação para os desafios da administração municipal

Prefeitos e prefeitas da Região Sul de Minas Gerais terão a oportunidade de participar da edição do projeto “Governança 4.0 – Imersão com prefeitos eleitos” promovida pela Associação Mineira de Municípios (AMM), nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro, na Casa Geraldo, na estrada de Andradas, S/N, Fazenda São Geraldo, em Andradas. O objetivo do evento é preparar os gestores que assumiram as prefeituras no início de 2025 para os desafios dos mandatos, garantindo uma gestão moderna, eficiente e inovadora.

A equipe da AMM já esteve em três regiões mineiras para colocar em prática o projeto da gestão da entidade, sob o comando do presidente e 1º vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Dr. Marcos Vinicius, que tem buscado novas formas de apoiar e capacitar os gestores públicos municipais de Minas Gerais.

Nas imersões, especialistas em gestão pública e os assessores das 16 áreas técnicas da AMM apresentam conceitos teóricos e conteúdos práticos e essenciais, com temas que vão desde a transição de governo e os primeiros 100 dias de gestão, até inovações em áreas estratégicas como saúde, educação e assistência social.

“Tivemos ótimos resultados com as quatro primeiras imersões, que já auxiliaram os prefeitos e prefeitas nesses primeiros meses da gestão, com ideias para planejar os projetos e recursos de forma mais eficiente. Com esse foco, os encontros não são apenas uma oportunidade de capacitação, mas também um convite para que os prefeitos pensem além do imediato, projetando governos que deixem um legado positivo para suas cidades e para as futuras gerações”, destaca o presidente da AMM, Dr. Marcos Vinicius.

Ao oferecer ferramentas para os gestores conduzirem a gestão pública de forma moderna e responsável, a AMM reafirma o compromisso de apoiar os prefeitos para que tenham êxito nas administrações, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nos municípios.

Essa iniciativa da AMM destaca a importância de preparar os gestores municipais para os desafios de uma administração pública moderna. Como ressalta o presidente Marcos Vinicius, “o tempo exige inovação e não podemos mais nos prender ao que já foi feito, precisamos de soluções novas, criativas e eficazes”.

Informações : AMM