Andradas registra 61 casos prováveis de dengue

No dia 22 de fevereiro, feriado de aniversário da cidade, agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde realizaram o “Dia D” de combate à dengue nos bairros Jardim Muterle e Vila Santa Rita, em Andradas. Durante a ação, os profissionais visitaram os imóveis da região para identificar e eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença.

Além da eliminação dos focos do mosquito, os agentes verificaram caixas d’água e outros recipientes que acumulam água, descartando muitos deles, quando necessário, para evitar a proliferação do mosquito. As equipes também realizaram um acompanhamento da saúde dos moradores, com foco na identificação de possíveis sintomas da dengue. Os profissionais das unidades de saúde receberam treinamento específico para monitorar os casos e evitar a evolução da doença, visando reduzir as internações.

Casos de Dengue em Andradas

Os esforços de combate à dengue ocorrem em um momento crítico para a cidade. De acordo com o balanço mais recente, divulgado nesta segunda-feira (24), o número de casos prováveis de dengue subiu para 61, com 14 novos casos registrados na última semana. A cidade já registrou duas internações devido a complicações da doença, e uma pessoa continua em observação na unidade hospitalar.