Empresário Matheus Ramalho, através do grupo Soberano recebeu o Prêmio “Amigo do Patrimônio” 2025

Premiar atitudes que fazem a diferença, que contribuem através de ações voltadas para a defesa, valorização e preservação da memória. Esse é o objetivo do COMPAC com a entrega do Prêmio “Amigo do Patrimônio”. Em 2025 a homenagem é para o empresário Matheus Ramalho, através do grupo Soberano.