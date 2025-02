Maricá Conquista a Taça Cidade de Andradas – 135 Anos em Disputa Decidida nos Pênaltis

No último dia 23 de fevereiro, em comemoração aos 135 anos de Andradas, a equipe de Maricá venceu a Taça Cidade de Andradas – 135 anos, derrotando o time Jardim Rio Branco-Icasa nos pênaltis, por 3 a 2. A emocionante final, que aconteceu após um empate sem gols no tempo normal, atraiu um grande público e reforçou a importância do esporte como ferramenta de integração e transformação social.

O torneio contou com a participação de quatro equipes: Jardim Rio Branco-Icasa, MAFC, Maricá e Clube Atlético Andradense. No primeiro jogo, o Jardim Rio Branco – Icasa venceu o MAFC por 3 a 1, enquanto Maricá superou o Atlético por 2 a 0. Com esses resultados, as equipes se classificaram para a grande final.

Apoio e Parcerias

A realização do evento contou com o apoio de várias entidades locais, como o Asilo São Vicente de Paulo, responsável pela lanchonete beneficente, a Corte do Vinho com a presença da Rainha e Princesas, a Secretaria de Saúde, que disponibilizou uma ambulância, e a Guarda Municipal. Leo Graziani, supervisor de Esporte Amador, agradeceu a colaboração de todos os envolvidos, destacando a importância das parcerias para o sucesso do evento.