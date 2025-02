Posto de combustivel é autuado e sofreu interdição em Poços de Caldas

A Agência Nacional do Petróleo fiscalizou 32 postos de combustíveis, duas revendas de GLP e um produtor de óleo lubrificante acabado, em dez cidades: Ipatinga, Timóteo, Andradas, Guaxupé, Poços de Caldas, Estrela do Sul, Monte Carmelo, Patos de Minas, Patrocínio e Santa Rosa da Serra.

Em Poços de Caldas, onde a Agência Nacional do Petróleo atuou em conjunto com o Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado (Ipem-MG) e a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), um posto foi autuado e sofreu interdição por comercializar gasolina comum fora de especificação quanto ao teor de etanol anidro. Também foi detectada a presença irregular de metanol nesse combustível, que será confirmada em análise laboratorial.

Em Poços de Caldas, houve ainda autuações em dois postos por: não identificar na bomba o fornecedor do combustível; não atualizar os dados cadastrais na ANP; estar com a medida-padrão de 20 litros (equipamento para o teste de volume, que pode ser solicitado pelo consumidor) em desacordo com a legislação; e violar lacres de fiscalização anterior sem autorização.

Em ações individuais da Agência Nacional do Petróleo, seis postos de combustíveis foram autuados, por infrações como: comercializar combustível em recipiente não certificado pelo Inmetro; exibir marca comercial de distribuidor estando cadastrado como bandeira branca; estar com termodensímetro (equipamento acoplado na bomba de etanol para verificar aspectos de qualidade) em desacordo com as normas; não identificar na bomba o fornecedor do combustível; violar lacres colocados em fiscalização anterior sem autorização; não atualizar dados cadastrais na ANP; não possuir equipamentos para o teste de qualidade dos combustíveis (que pode ser exigido pelo consumidor); e estar com a medida-padrão de 20 litros em desacordo com a legislação. As autuações ocorreram em Ipatinga, Timóteo, Guaxupé, Monte Carmelo, Patos de Minas e Santa Rosa da Serra.

Em Patrocínio, foram apreendidos, em um posto, 83 litros de óleo lubrificante acabado sem registro do produto na Agência Nacional do Petróleo. É importante destacar que qualquer agente econômico ou cidadão pode verificar os registros de lubrificantes que estão ativos na Agência.

Não foram encontradas irregularidades nos demais municípios. No estado, foram coletadas 17 amostras de combustíveis para análise em laboratório.

Informações : gência Nacional do Petróleo